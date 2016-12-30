ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار منجم للفحم بالهند إلى 10 قتلى

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار داخل أحد مناجم الفحم بولاية "جهارخاند" شمال شرق الهند إلى 10 قتلى فيما لا يزال 30 آخرون محاصرين داخل المنجم.

و ذكرت الشرطة الهندية في تصريحات اليوم الجمعة أن "عدد ضحايا حادث انهيار المنجم الذي وقع الليلة الماضي ارتفع الى عشرة قتلى"مشيرة إلى أنها ترجح ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من ذلك لاسيما وأن عدد المحاصرين تحت الأنقاض كبير.

وأضاف المصدر أن "جهود فرق الإنقاذ تواجه صعوبات للوصول إلى الأشخاص المحاصرين بسبب الضباب الكثيف الذي يعم المنطقة" مشيرا الى أنه تمت الاستعانة بمعدات وتجهيزات لوجيستية خاصة في عمليات الإغاثة بالنظر إلى طبيعة موقع الحادث.

كما افاد ذات المصدر بأن السلطات الهندية أمرت بفتح تحقيق معمق للكشف عن الملابسات الحقيقية لانهيار المنجم المملوك من طرف الدولة.