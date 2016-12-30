بالفيديو.. الشرطة الإسبانية تعثر على فيديو لجهاديين يشهران السلاح وسط مدريد

كشف مصدر قضائي، اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسبانية عثرت على تسجيلات فيديو، تظهر جهاديين اثنين مفترضين يشهران سلاحا أمام ساحة شهيرة وسط العاصمة مدريد. ونقلت فرانس برس، عن المصدر قوله، ثمة تسجيلات فيديو تظهر رجلين وبحوزتهما أسلحة، يقفان أمام ساحة بويرتا ديل سول، حيث تحتفل حشود من أبناء مدريد، تقليديا بأعياد رأس السنة الجديدة. وجاء العثور على هذه التسجيلات بعد يومين من اعتقال شخصين في مدريد، بتهمة تمجيد الإرهاب. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية، إن رجلين اعتقلا في مدريد، الأربعاء الماضي، للاشتباه في نشرهما دعاية للمتشددين الإسلاميين. ونشرت الشرطة فيديو يظهر ضباطا وهم يعثرون على أمشاط بنادق ورصاص أسفل صخور في مبنى مهجور في ضواحي مدريد. وأفادت الوزارة بأن الشرطة عثرت على أربعة أمشاط لبنادق كلاشنيكوف وأكثر من 30 رصاصة لكنها لم تعثر على أي أسلحة. وأضافت أن الرجلين إسبانيان، لكن أحدهما من أصل مغربي والآخر من أصل غامبي. وألقت إسبانيا القبض على 177 شخصا على صلة بالتشدد الإسلامي منذ العام 2015، عندما رفعت حالة التأهب الأمني إلى المستوى الرابع من بين خمسة مستويات، بعد هجوم شنه متشددون إسلاميون على صحيفة شارلي إبدو الساخرة في باريس.