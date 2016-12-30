فرنسا تنشر 100 ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة

ينتشر نحو 100 ألف شرطي وعسكري ليلة الاحتفال بالعام الجديد في فرنسا، التي اتخذت فيها إجراءات أمنية جديدة من بينها الكتل الأسمنتية لمواجهة التهديد الإرهابي.

واتخذت التدابير الجديدة بعد الاعتداء الإرهابي الذي وقع 19 ديسمبر الجاري في سوق للميلاد برلين، واستخدمت فيه شاحنة وأسفر عن 12 قتيلا والطريقة شبيهة بتلك التي استخدمت في اعتداء نيس، جنوب غرب فرنسا، ليلة الاحتفال بالعيد الوطني في 14 جويلية والذي راح ضحيته 86 شخصا.

وقال مصدر في الشرطة إن "احتفالات العام الجديد دائما ما تكون لحظة تعبئة كبيرة، لأن اشخاصا يقودون سياراتهم في حال سكر، وتشهد مشاجرات، وتطلق فيها ألعاب نارية وتتعرض سيارات للاحتراق. ونأخذ الآن أيضا في الاعتبار التهديدات الإرهابية الجديدة".