إيطاليا إستقبلت اكثر 180 ألف مهاجر في 2016

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الجمعة، أن عام 2016 ، شهد تسجيل رقم قياسي في عدد المهاجرين الذين وصلوا البلاد عن طريق القوارب، موضحة أن الرقم ناهز 181 ألفا. ويمثل هذا الرقم زيادة نسبتها نحو 18 في المائة، مقارنة بعام2015، ولا يشمل الإجمالي المعلن لهذا العام أي وافدين محتملين خلال الجمعة والسبت، وفق رويترز. وقالت الوزارة، أن إجمالي المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا، في السنوات الثلاث الأخيرة بلغ أكثر من نصف مليون، قلة الدعم الأوروبي وأوضح، ماريو موركوني المسؤول عن نظام الهجرة الإيطالي، في وزارة الداخلية، كان عاما قياسيا فيما يتعلق بأعداد الوافدين. وبالرغم من كل التحذيرات صمدت إيطاليا بكل كرامة. وأضاف، فعلت ذلك بدون قدر كبير من التضامن الأوروبي، وكان أعضاء الاتحاد الأوروبي، قد تعهدوا عام 2015 بإعادة توطين 40 ألفا من طالبي اللجوء من إيطاليا، في دول أخرى على مدى عامين لكن 2654 فقط جرى نقلهم حتى الآن، ورفضت العديد من الدول استقبال أي مهاجرين.