مقتل 11 شخصا في هجوم لطالبان غربي أفغانستان

قُتل 11 أفغانيا، بينهم 9 من عناصر الشرطة، اليوم الجمعة، في هجوم مسلح شنه مسلحو حركة "طالبان" على مركز للشرطة بولاية "فراه" غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، ولي زادة، إن مسلحي طالبان شنوا هجوما على مخفر بلدة "ماساوف" القريبة من مركز الولاية المذكورة.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل 9 شرطيين، واثنين من المدنيين، مشيرا إلى أن المسلحين سرقوا الأسلحة الموجودة في المخفر عقب تتنفيذ الهجوم، ومن ثم لاذوا بالفرار.

من جهته، أكد المتحدث باسم الولاية، ناصر مهري، في تصريح صحفي، مقتل 5 من المسلحين خلال اشتباكات اندلعت وقت الهجوم.