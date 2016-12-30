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الشرطة التشيكية تقتل شخصا هدد بتفجير طائرة ركاب

  • 30/12/2016
  • الوكالات
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الشرطة التشيكية تقتل شخصا هدد بتفجير طائرة ركاب تحميل الملف

أفاد التلفزيون التشيكي، اليوم ، بمقتل رجل مشتبه به، في تهديد بتفجير طائرة ركاب كانت متجهة، من جزر الكناري إلى العاصمة البولندية وارسو، وهبطت اضطراريا بمطار براغ. وذكر التلفزيون التشيكي، أن طائرة بوينغ 737 – 800، المتجهة من جزر الكناري إلى وارسو هبطت اضطراريا، في الجزء القديم من مطار روزيني، بسبب التهديد بتفجير قنبلة على متنها،  وقضت الشرطة على المشتبه به في المكان. وأعلنت الداخلية التشيكية، أن جميع الركاب الـ160، الذين كانوا على متن الطائرة تم إجلاؤهم منها. وبدأت الشرطة، تحقيقا في الحادث.

موضوع : الشرطة التشيكية تقتل شخصا هدد بتفجير طائرة ركاب
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