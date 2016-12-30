مسلح يهدد بقتل القنصل التونسي في تولوز الفرنسية

هدد رجل مسلح، اليوم، القنصل التونسي بمدينة تولوز الفرنسية، بالقتل، حسبما أفاد راديو أوروبا 1. وأفادت الإذاعة الفرنسية، باعتقال المسلح ووضعه في السجن الاحتياطي، للتحقيق معه. وأعلن، راديو أوروبا 1، إن الشخص المسلح الذي هدد القنصل في مقر القنصلية الفرنسية بمدينة تولوز الفرنسية، مواطن تونسي يبلغ من العمر 34 عاما، كان يحمل معه مسدسا قديما. وحسب المعطيات الأولية، فقد طلب الشخص الموقوف مقابلة القنصل، بخصوص موضوع عائلي، ولكن الأمور انقلبت رأسا على عقب داخل مكتب القنصل، فقام المواطن التونسي بتحطيم محتويات المكتب، ثم سحب مسدسا قديما، وهدد الدبلوماسي التونسي بالقتل. وقد تدخل حراس القنصلية، وتمكنوا من إخضاع المعتدي، الذي كان يحمل مسدسا محشوا بالخراطيش.