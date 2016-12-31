طائرة تهبط اضطراريا في براغ بعد تهديد بوجود قنبلة

هبطت طائرة بولندية تقل 160 مسافرا اضطراريا مساء الجمعة، في العاصمة التشيكية براغ بسبب التهديد بوجود قنبلة على متنها.

وقال وزير الداخلية التشيكي ميلان خوفانيتس، في تصريحات تلفزيونية "إن الطائرة كانت في طريقها من إسبانيا إلى بولندا"، مشيرا إلى أن الشرطة استطاعت السيطرة على الشخص الذي أعلن التهديد وألقت القبض عليه.

وأوضح خوفانيتس أن الرجل المشتبه به يخضع حاليا للاستجواب، لافتا إلى أنه مواطن بولندي.

وبسبب هذه الواقعة استلزم الأمر وقف حركة الطيران بشكل مؤقت في مطار فاتسلاف هافيل الدولي بالعاصمة التشيكية، كما حدثت بعض التأخيرات.