تسجيل أكثر من 6500 هزة أرضية عام 2016 في هذه الدولة

بلغ عدد الزلازل التي ضربت اليابان هذا العام وبلغت شدتها درجة واحدة أو أكثر، ثلاثة أمثال ونصف العدد المسجل العام السابق.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه بحلول مساء يوم الخميس، بلغ عدد الهزات الأرضية التي ضربت اليابان هذا العام ووصلت شدتها واحدا فما فوق 6566 هزة.

وتشير الوكالة إلى أن زلازل كوماموتو كان سببا في زيادة عدد الهزات عام 2016، إذ أدت الزلازل المتتالية في المحافظة الواقعة غربي البلاد إلى وقوع أكثر من 3000 هزة في شهر أفريل فقط.

وتقول الوكالة إن 33 هزة سجلت شدة بلغت خمسة ناقص أو أكثر. ويجد غالبية البشر صعوبة في التحرك والمشي عند مستوى خمسة ناقص.



