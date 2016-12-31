القبض على 58 مشتبها في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي جنوب تركيا

أعلنت وكالة ''دوجان'' للأنباء أمس الجمعة، أن الشرطة التركية ألقت القبض على 58 شخصا يشتبه في كونهم من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في مقاطعتي أضنة وغازي عنتاب جنوب تركيا.

وفي عملية مدعومة بالمروحيات قامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة بتنفيذ عدد من الغارات على 40 مبنى في أضنة حسب الوكالة التي أضافت أنه تم اقتياد المشتبه بهم إلى مقر شرطة أضنة بعد إجراء فحوصات طبية روتينية. وفي السياق نفسه ألقي القبض على 18 شخصا مشتبها في انتمائهم للتنظيم خلال عمليات في مقاطعة غازي عنتاب. جدير بالذكر أن العام 2016 شهد حتى الآن القبض على 3359 شخصا في تركيا من بينهم 1313 شخصا يشتبه في علاقتهم بالتنظيم. ومن بين المقبوض عليهم هناك 679 شخصا من بلاد أجنبية.