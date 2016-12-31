مقتل 4 أشخاص إثر تحطم طائرة غربي ولاية واشنطن الأمريكية

لقي أربعة أشخاص حتفهم أمس اثر سقوط طائرة الليلة الماضية في غربي ولاية واشنطن الأمريكية وفق لما ذكرت السلطات.

وقال قسم النقل في ولاية واشنطن والذي نسق عمليات البحث إنه مما ساعد في العثور على الحطام في منطقة جيفرسون اللجوء إلى استخدام بيانات رادار الأدلة الجنائية وجهاز إرسال "سيسنا" ذي المحرك الواحد الخاص بتحديد المواقع في حالات الطوارئ. وكانت الطائرة قد غادرت مهبط "بوينغ فيلد" في سياتل أكبر مدينة في ولاية واشنطن حوالي الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس متجهة إلى بورت أنجلوس الواقعة على الطرف الشمالي من شبه الجزيرة الأولمبية في الولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة والمطلة على المحيط الهادئ وفقدت الاتصال مع مركز مراقبة الحركة الجوية عند الساعة 6:44 مساء. وفيما تم التأكيد على عدم وجود ناجين إثر تحطم الطائرة بالقرب من قناة هود أي أقل من نصف المسافة للرحلة المخطط لها قالت السلطات إنها لن تقوم بنشر أسماء الضحايا مشيرة إلى أنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من قبل المكلفين بإنفاذ القانون أو مكتب الفحص الطبي.