شائعة تقتل ملكة بريطانيا بحساب مزيف في تويتر

أعلِن عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أمس الجمعة، عن وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

وقام حساب يحمل اسم "هيئة الإذاعة البريطانية"، بنشر خبر الوفاة الذي صدقه العديد من الأشخاص وقاموا بنشره على نطاق واسع والتفاعل معه، في حين تبين أن الحساب الذي نشر الخبر مزيف. وفي هذا الصدد، نقلت وسائل إعلام، بيانا صادر عن القصر الملكي، مفاده، أن شائعات وفاة الملكة إليزابيث الثانية لا أساس لها من الصحة. ويشار، إلى أن السفير جيرار ارو، سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، واحد من الذين صدقوا خبر وفاة ملكة بريطانيا.