السلطات الأمريكية تغلق مجمعين روسيين ضمن الإجراءات العقابية

بدأت السلطات الأمريكية، في تنفيذ قرار إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، بإغلاق مجمعين روسيين في ولايتي نيويورك وميريلاند.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، أن إغلاق المجمعين يأتي ضمن سلسلة العقوبات الأخيرة التي فرضت الإدراة المنتهية ولايتها على روسيا، مشيرة الى أن عددا من الدبلوماسيين الروس يستعدون لمغادرة واشنطن بعد قرار طردهم. يشار إلى أن إدارة أوباما فرضت عقوبات جديدة على روسيا طالت بعض الشركات والأجهزة الأمنية، وقيادة القوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى طرد 35 دبلوماسيا روسيا، وذلك على خلفية مزاعم بشأن "تدخل روسي" في انتخابات الرئاسة الأمريكية. إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن موسكو تحتفظ بحقها في الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها، لكنها "لن تنحدر لمستوى الإدارة الأمريكية الحالية ولن تستهدف الدبلوماسيين الأمريكيين". واشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بما وصفه بـ"الذكاء الشديد" للرئيس الروسي في عدم رده على قرار واشنطن فرض عقوبات على موسكو إثر اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.