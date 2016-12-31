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اعتقال 8 من عناصر داعش بتهمة التخطيط لهجمات قبل رأس السنة في تركيا

  • 31/12/2016
  • النهار أون لاين
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اعتقال 8 من عناصر داعش بتهمة التخطيط لهجمات قبل رأس السنة في تركيا تحميل الملف

اعتقلت قوات الأمن التركية، اليوم السبت، 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي ، للاشتباه بتحضيرهم لتنفيذ هجمات قبيل رأس السنة الميلادية في العاصمة أنقرة، حسبما افاد مصدر أمني تركي.

 وكشف ذات المصدر، أن فرق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة، رصدت تحركات الأشخاص الثمانية، الذين تأكدت من انتمائهم لتنظيم داعش، واشتبهت باستعدادهم لتنفيذ هجمات قبل رأس السنة.وأوضحت المصادر، أن قوات الأمن نفذت عمليات دهم في عدد من المناطق بالعاصمة، واعتقلت  الأشخاص الثمانية.وأضافت أنها عثرت  على وثائق خاصة بالتنظيم في الأماكن، التي نفذت فيها العملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : اعتقال 8 من عناصر داعش بتهمة التخطيط لهجمات قبل رأس السنة في تركيا
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