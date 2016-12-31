إصابة 7 أشخاص في عملية دهس بالعاصمة الفنلندية هلسنكي

أصيب مالا يقل عن 7 أشخاص منهم 3 في حالة حرجة، في حادثة إقتحام لحشد باستخدام سيارة، عند محطة مترو "سيليتيه" في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام فنلندية، إن سيارة قطعت مسافة نحو 300 متر قبل أن تقتحم الحشد في حين أشارت مصادر إعلامية أخرى، إلى أن 7 أشخاص أصيبوا في الحادثة 3 منهم في حالة حرجة. وأشار المصدر، إلى أن الشرطة أوقفت سائق السيارة فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لإجلاء الجرحى ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.