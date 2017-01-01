بيل غيتس يحذر العالم .. نحن في خطر لعشر سنوات وهذا هو السبب

يواجه الناس في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية، عقدا من الزمن في خطر من الأوبئة التي تنتشر عن طريق الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، هكذا يحذر الملياردير بيل غيتس.

فبحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية؛ قال غيتس، الذي جمع ثروته من نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز قبل أن يتجه للعمل الخيري، إن نجاح المضادات الحيوية قد خلق حالة من الرضا تنكشف نتائجها الآن بارتفاع مقاومة الميكروبات للأدوية.

"أنا مفعم بالأمل طوال الوقت ألا يأتي وباء مثل أنفلوانزا الطيور في السنوات العشر المقبلة" هكذا قال غيتس في حلقة خاصة من برنامج Today programme لمحطة Radio 4 الإذاعية، قدمتها وأعدتها سالي ديفيز، كبيرة المسؤولين الطبيين في إنكلترا.

"أعتقد أنه سيكون لدينا آليات طبية أفضل استجابة بكثير، ولكننا الآن مهددون بعض الشيء إذا انتشر شيء على نحو سريع للغاية مثل نوع الأنفلونزا القاتلة التي كانت منتشرة في الماضي. سيكون ذلك مأساة ولكن تبني مقاربات جديدة قد يسمح لنا بتقليل ذلك الخطر كثيرا".

وعلى الرغم من الأخطاء التي ارتُكِبت، كان انتقاد منظمة الصحة العالمية خلال أزمة الإيبولا في وسط أفريقيا غير عادل، بحسب ما يقول غيتس، لأنه لم يتم تمويل المنظمة أو توظيفها للقيام بالمهام التي أراد لها المراقبون أن تؤديها.وقد أدى التعاون الدولي إلى القضاء على مرض الجدري، وكان على وشك القضاء على شلل الأطفال، بحسب غيتس.