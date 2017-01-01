بالفيديو .. لحظة بدء هجوم الملهى الليلي بإسطنبول

بثت حسابات تركية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا التقط بكاميرا مراقبة للحظة الهجوم المسلح على ناد ليلي في إسطنبول كان يقيم احتفالا بمناسبة حلول العام الجديد 2017.

وأظهرت اللقطات شابا يحمل بندقية رشاشة يطلق عدة عيارات على شخص يرتدي زي "بابا نويل" على مدخل النادي، ويصرعه أرضا، قبل أن يدخل من البوابة ويطلق النار على الأشخاص المتواجدين أمامه.

وظهر في المقطع مجموعة من الأشخاص على مدخل النادي يفرون لحظة بدء المهاجم إطلاق النار.

يشار إلى أن هجوما وقع في ناد ليلي في منطقة أورتاكوي في الطرف الأوروبي من إسطنبول، أودى بحياة 35 شخصا، وأصاب أكثر من 40 حالتهم بعضهم خطيرة.

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