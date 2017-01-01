ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على ملهى ليلي باسطنبول إلى 39 قتيلا منهم 16 أجنبيا

أعلنت الداخلية التركية ارتفاع حصيلة الهجوم على الملهى الليلي الذي وقع في الساعات الأولى من العام الجديد في اسطنبول إلى 39 قتيلا من بينهم 16 أجنبيا.

ونقلت مصادر اعلامية اليوم الأحد عن الداخلية إنها لازالت تبحث عن منفذ الهجوم . وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن مقتل 35 شخصا وأصابة 40 آخرين بجروح إثر هجوم إرهابي على ملهى ليلي في مدينة اسطنبول .من جانبهم تحدث شهود عيان ورواد الملهى الليلي الذي تعرض لهجوم دام في إسطنبول عن لحظات الهجوم التي عاشوها حيث قالوا إن هناك عددا من المهاجمين وإنهم رأوا الناس ملطخين بالدماء وأشاروا إلى وجود مهاجمين اثنين على الأقل فيما يبدو. وشهدت إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان، عددا من الهجمات خلال العام الماضي وكان آخرها يوم 10 ديسمبر عندما انفجرت قنبلتان خارج ملعب لكرة القدم مما أدى إلى مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.