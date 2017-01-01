مسؤول بريطاني... داعش يخطط لشن هجمات كيميائية في بريطانيا

كشف مسؤول بريطاني، اليوم الأحد، أن تنظيم داعش الإرهابي يخطط لشن هجمات في بريطانيا باستعمال أسلحة كيميائية، بهدف اسقاط عدد كبير من الضحايا.

وقال نائب وزير الخارجية البريطاني، في مقابلة مع صحيفة "Sunday Times"، إن تنظيم داعش الإرهابي يخطط لشن هجمات في بريطانية باستخدام الأسلحة الكيميائية. وأضاف، أن التنظيم سيستخدم هذه الأسلحة بهدف إسقاط عدد كبير من الضحايا. وأوضح، أنه لم يقصد أية خطة محددة لداعش، وإنما هناك سعي محتمل للتنظيم في هذا الشأن، موضحا بأنه تم الكشف عن مواد كيميائية سامة لدى أعضاء خلية داعش الذين تم اعتقالهم مؤخرا في المغرب. وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة "Sunday Times"، استنادا إلى استخبارات بريطانيا، بأن مسلحي داعش يستطيعون بأنفسهم إنتاج غاز الخردل، وقد أجروا عددا من التجارب باستخدام السلاح البيولوجي.