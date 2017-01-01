تحديث ..ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بقارب للسياح إلى 23 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق شب بقارب كان يحمل العديد من السياح لنقلهم إلى جزر شمال العاصمة جاكرتا إلى 23 قتيلا، حسبما أوردته وسائل إعلام أندونسية.

وكشف ذات المصدر اليوم الاحد، أنه تم إنقاذ نحو 100 شخص في حين قتل حتى الآن 23 شخصا. وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أن النيران اشتعلت في القارب "زاهرو إكسبرس" بعد وقت قصير من مغادرته لميناء "موارا أنجك" بسبب شرارة كهربائي بمولد للطاقة كان على متن القارب. وتقع الحوادث البحرية بكثرة في أندونيسيا حيث تكون القوارب مكدسة في أغلب الأحيان ولا يوجد بها ما يكفي من سترات النجاة .للإشارة فقد أعلنت وسائل إعلام أندونسية في وقت سابق من اليوم الأحد أن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون جراء اندلاع حريق على متن قارب كان يحمل العديد من السياح لنقلهم إلى جزر شمال العاصمة جاكرتا.