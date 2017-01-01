اغتيال وزير البيئة البورندي في هجوم مسلح بالعاصمة بوجمبورا

أعلنت الشرطة في بوروندي اليوم الأحد، عن مقتل وزير البيئة إيمانويل نيونكورو، في هجوم مسلح وسط العاصمة بوجمبورا.

ونقلت مصادر إعلامية، عن المتحدث باسم الشرطة بيير نكوريكوي، قوله أن "إيمانويل نيونكورو البالغ من العمر 54 عاما قد لقي حتفه بينما كان في طريقه إلى منزله بالعاصمة البورندية بوجمبورا". وأضاف، أنه "تم اعتقال سيدة على خلفية هذا الهجوم للاشتباه في تورطها فيه". وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تعازيه وجميع البورونديين لأسرة الوزير. وتعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية منذ فوز الرئيس بيير نكورونزيزا بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت في شهر جويلية 2015، التي اعتبرتها المعارضة مخالفة لدستور البلاد ولاتفاق "أروشا" للسلام الذي أنهى حربا أهلية دامية.