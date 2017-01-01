هذه جنسيات ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

أعلن وزير الداخلية التركي، اليوم الأحد، أن الهجوم المسلح الذي استهدف ملها ليليا بالعاصمة التركية اسطنبول، أوقع 39 قتيلا بينهم 16 أجنبيا وأصيب 69 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكرت الداخلية التركية أن الهجوم المسلح أوقع ضحايا من جنسيات عربية ضحايا، من بينهم تونسيين وسعوديين وليبيين ومغربيين وأردنيين ولبنانيين. وأعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، أن تونسيين اثنين قتيلا في الهجوم المسلح. كما أفادت مصادر أردنية، عن مقتل 3 من مواطنيها وإصابة 3 آخرون في اعتداء اسطنبول. وكشفت وسائل إعلام سعودية، أن 5 سعوديين قتلوا واصيب 9 آخرون في الهجوم.

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنه لايوجد أي رعية جزائري ضمن ضحايا هجوم اسطنبول الارهابي. وأشار الناطق باسم الوزارة عبد العزيز بن علي شريف إلى أن مصالح القنصلية الجزائرية تتابع عن كثب وضعية الرعايا الجزائريين المتواجدين حاليا بتركيا، كما أضاف أن السفارة الجزائرية بتركيا في تنسيق مباشر مع السلطات التركية لمتابعة مخلفات الهجوم الارهابي.