بالفيديو .. تسجيل جديد يظهر بدء إطلاق النار على ملهى اسطنبول

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أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الاثنين بقالمة بأن التحدي الأول والأساسي للجزائر في سنة 2017 يكمن
نجح أطبّاء بمستشفى بمكّة المكرّمة ، برئاسة استشاري في المخ والأعصاب، من استئصال ورم حميد من الفص الصدغي الأيسر لمريضة
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
دخل اتفاق الدول المصدرة للنفط أوبك والدول المنتجة من خارجه على خفض الانتاح حيز التنفيذ مع بداية سنة 2017، حيث
أعلنت فصائل المعارضة السورية مساء الإثنين، تجميد كل المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة مع النظام السوري في مدينة أستانة في
استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على مدى ثلاث ساعات في مقر إقامته الرسمي في القدس الاثنين، للاشتباه بأنه
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