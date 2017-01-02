بالفيديو .. تسجيل جديد يظهر بدء إطلاق النار على ملهى اسطنبول

أظهرت لقطات صورتها كاميرات مراقبة لحظة بدء الهجوم على ملهى ليلي في مدينة اسطنبول التركية، فجر الأحد.

وظهر في الفيديو منفذ الهجوم وهو يطلق النار على كل من صادفه عند بوابة النادي، قبل أن يدخل إلى المبنى وينفذ هجوما مروعا، راح ضحيته 39 شخصا.