سيكشف عنها قريبا .. ترامب لديه معلومات عن اختراق الانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن لديه معلومات ليست بحوزة أحد آخر عن قضية اختراق الانتخابات الرئاسية الأميركية، متعهدا بالكشف عنها خلال الأسبوع الجاري .

وشكك ترامب مرة أخرى، في تصريحات نقلتها اليوم شبكة سي إن إن الأمريكية، في أن تكون روسيا متورطة في عمليات الاختراق التي طالت الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي.

وقال ترامب "قد يكون هناك أشخاص آخرون وراء عمليات التدخل في الانتخابات الرئاسية.. أعلم بعض الأشياء لا يعلمها آخرون، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا متأكدين مما حدث".