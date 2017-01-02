بالفيديو... إعتقال 4 أشخاص بينهم جزائري بتهمة قتل شاب بولندي طعنا

لقي شاب بولندي حتفه طعنا، بعد نشوب شجار بينه وبين 4 مهاجرين بينهم جزائري في مدينة ايلك، ما استدعى خروج سكان المدينة في احتجاجات للتنديد بمقتل الشاب.

وأوضح مصدر أمني بولندي، اليوم الأثنين، أن حيثيات الجريمة تعود، عندما اندلع شجار ليلة رأس السنة بين الشاب البالغ من العمر 21 عاما وبين الـ 4 مهاجرين وقام أحدهم بتوجيه له طعنتي سكين، ما أدى إلى مقتله في عين المكان. وأضاف، أنه تم إعتقال 4 أجانب بعد وقوع الجريمة، لكن بدون تقديم تفاصيل حول هوية المعتقلين. غير أن وسائل إعلام بولندية، كشفت عن هوية الموقوفين، حيث قالت إنهم من تونس والجزائر والمغرب، مشيرة أنهم يعملون في مطعم "كباب" في المدينة. وفي هذا الصدد، خرج المئات من سكان المدينة أمام مطعم "برينس كباب" وألقى بعضهم الحجارة والمفرقعات باتجاهه فحطموا زجاجه ومحتوياته، مطلقين شعارات عنصرية. إثر ذلك، وجه رئيس بلدية المدينة نداء إلى المواطنين دعاهم فيه إلى الالتزام بـ"الهدوء واحترام ذكرى ضحية المأساة".