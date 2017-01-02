توقيف 454 شخصا في أعمال شغب خلال احتفالات رأس السنة بفرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس الأحد، أن أعمال الشغب التي على هامش احتفالات رأس السنة في فرنسا أسفرت عن توقيف 454 شخصا من بينهم 301 تم احتجازهم رهن التحقيق، بالإضافة إلى إحراق 650 سيارة.

وأضافت وزارة الداخلية - في بيان امس أن ليلة رأس السنة جرت دون حوادث كبرى باستثناء بعض التوترات والإخلال بالنظام العام استهدفت قوات الأمن .ففي نيس أصيب اثنان من أفراد الأمن تعرضا للرشق بالحجارة ، فيما جرح أحد رجال الإطفاء ببلدة "اويوناكس" (وسط شرق) أثناء تدخله للسيطرة على حريق. وكانت فرنسا حشدت 100 ألف فرد من الشرطة والدرك والجيش لتأمين احتفالات رأس السنة في أنحاء البلاد، واعتمدت إجراءات أمنية مشددة، خاصة في جادة الشانزليزيه التي شهدت توافد أكثر من نصف مليون شخص شاهدوا العرض البصري الذي جرى على وجهة قوس النصر وحضروا العد التنازلي لدخول العام الجديد.