داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الإثنين، مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف ملها ليليا، خلال الإحتفال بمناسبة رأس السنة، بالعاصمة التركية اسطنبول، وخلف 39 قتيلا أغلبهم من الدول العربية وإصابة أكثر من 60 أخرين بجروح.

ونشر التنظيم الإرهابي، على ذرعه الإعلامي "وكالة أعماق"، بيانا، يقول فيه، أن منفذ الهجوم هو جندي من جنديها، مشيرة أنه هاجم الملهى الليلي باستعمال قنابل يدوية وسلاحه الرشاش.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد كشفت في وقت سابق، هوية منفذ هجوم إسطنبول، وقالت إنه من كتائب تركستان، وهي مجموعة من دول آسيا الوسطى التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي. وأضافت، أن منفذ الهجوم ينتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي، وقد انطلق من منطقة زيتينبورنو، في إسطنبول بسيارة تاكسي مباشرة إلى منطقة أورتاكوي، حيث هاجم الملهى الليلي برشاش من نوع كلاشينكوف وكان متنكر بملابس بابا نول، وقتل 39 شخصا وأصاب أكثر من 60 آخرين ولا تزال عمليات البحث عنه مستمرة.