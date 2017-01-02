الجيش التركي يقضي على 22 إرهابيا بشمال سوريا

شن الجيش التركي قصف جوي وبري، اسفر عن القضاء على 22 إرهابيا من تنظيم داعش بمدينة الباب بشمال سوريا، ضمن عملية درع الفرات.

وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن طائرات حربية تركية روسية، شنت غارات جوية على مواقع وأهداف تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الباب ومحيطها بريف محافظة حلب. وأضافت، أن راجمات صواريخ ودبابات ومدفعية تركية استهدفت 103 موقعا لداعش في المنطقة المذكورة. وأوضح ذات المصدر، أن طائرات تركية قصفت 8 مواقع للتنظيم في الباب وبلدتي بزاغة وتادف التي تتبع جميعها لحلب، في حين دمرت طائرت حربية روسية أهدافا للتنظيم في قرية دير قاق التي تبعد 8 كيلومترات جنوب غربي مدينة الباب.