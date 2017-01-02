مقتل 3 أشخاص في تفجير انتحاري بمطار مقديشو

أسفر تفجير انتحاري عند نقطة تفتيش أمنية قرب مطار مقديشيو الدولي، اليوم الاثنين، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة عدد آخر من الجرحى، حسبما أفادت به مصادر أمنية صومالية.

وأوضح النقيب محمد حسين، أن القنبلة انفجرت أثناء تفتيش السيارات على بعد بضع أمتار من القاعدة الرئيسية لقوات خفظ السلام للاتحاد الافريقى. من جهته افادت موقع "شابيلي" الصومالي، بان سيارة مفخخة انفجرت قرب قاعدة عسكرية تعد الاكبر لبعثة الاتحاد الافريقي في الصومال "أميصوم" بالقرب من مطار "ادم عدي" الدولي، مضيفا أن الانفجار أعقبه تبادلا لإطلاق النار.