الكشف عن صورة منفذ هجوم الملهى الليلي في إسطنبول

كشفت العديد من وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، صورة لمنفد الهجوم المسلح على ملهى ليلي في منطقة أورتاكوي بالعاصمة التركية إسطنبول، عشية الإحتفال برأس السنة الميلادية.

وحسب ما أظهرته الصورة، فقد تجلى الإرهابي وهو يجلس في مكان ما .للتذكير، فإن 39 شخصا من بينهم عرب لقوا حتفهم وأصيب العشرات، من بينهم إصابات خطيرة خلال الهجوم المسلح الذي نفده الإرهابي على الملهى الليلي. وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم المسلح الذي استهدف ملهى ليلي خلال الاحتفال برأس السنة بالعاصمة التركية اسطنبول.