اعتقال 8 أشخاص يشتبه في صلتهم بهجوم اسطنبول

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الإثنين، 8 اشخاص يشتبه في علاقتهم بالهجوم على ملهى ليلى في اسطنبول، الذي أسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام التركية.

وكشف ذات المصدر،أنه تم اعتقال 8 اشخاص يشتبه في صلتهم بحادث الهجوم على ملهى ليلى فى وقت مبكر من أمس الأحد فى اسطنبول. وقد قامت الشرطة بشن حملة من أجل القبض على الرجل المسلح الذى ما يزال مطلق السراح بعد فراره من الملهى الليلى خلال الفوضى التى أعقبت الحادث،. وكان رجل مسلح قد اقتحم ملهى "رينا"متنكرا في زي "بابا نويل" و أطلق النار على المئات من الاشخاص كانوا يتجمعون هناك للإحتفال بالعام الجديد.