50 قتيلا في أعمال شغب دموية داخل سجن بالبرازيل

قتل أكثر من 50 سجينا اليوم الإثنين، في أعمال شغب دموية شهدها سجن في مدينة "ماناوس" بولاية الأمازون شمال البرازيل.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن مصدر في الشرطة قوله "سبب الحادث شجار وقع بين عصابات مخدرات متناحرة داخل السجن"، معربا عن خشيته أن يكون عدد القتلى أكثر من الرقم المذكور.

يشار إلى أن نظام السجون البرازيلية يتعرض على الدوام للإنتقاد من جانب الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي تؤكد أن السجون البرازيلية دائما مكتظة بالنزلاء وتفتقد إلى أبسط شروط الإقامة الإنسانية.