الشرطة التركية تنفذ عملية للقبض على منفذ هجوم اسطنبول

نفذت الشرطة التركية عملية مهمة في عدة انحاء باسطنبول للقبض على المشتبه بتنفيذه للهجوم على ملهى ليلي ليلة رأس السنة والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا.

وبدأت الشرطة العملية بمداهمة منزل في حي زيتينبورنو في اسطنبول، حيث قفز رجل من النافذة إلى الشارع، ثم جرى اعتقاله.

ووفقا لصحيفة حرييت، فإن الرجل ليس مشبتها به بالإرهاب، ولكن عناصر الشرطة يواصلون البحث في ذلك الحي. وشملت العملية الأمنية استخدام المروحيات، في حين أغلقت عدة شوارع باسطنبول أمام حركة المرور.

ونشرت عدة صحف الكترونية تركية الإثنين صورا للإرهابي المشتبه به، بما فيها صورة أشبه بـ"سيلفي" للرجل الذي يبدو أنه منفذ الهجوم.

وتبحث الشرطة منذ صباح الأحد عن المشتبه به الذي نفذ الهجوم بسلاح آلي على ملهى "الملكة" الليلي والذي تسبب في مصرع 39 شخصاً وإصابة 69، وتبنى تنظيم داعش الهجوم ضد الملهى.