الشرطة تستجوب نتنياهو في مقر إقامته بشبهة فساد

استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على مدى ثلاث ساعات في مقر إقامته الرسمي في القدس الاثنين، للاشتباه بأنه تلقى هدايا من رجال أعمال، في انتهاك لدوره كموظف عام.

وقال بيان للشرطة عقب انتهاء الاستجواب إن "المحققين استجوبوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للاشتباه في حصوله على منافع".

وقالت صحيفة هاآرتس إن استجواب نتنياهو جاء بتفويض من المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، الذي قرر بعد تحقيق أولي أن هناك أدلة كافية لفتح تحقيق جنائي.

وأصدر ماندلبليت بيانا لم يتضمن تفاصيل بشأن القضايا التي جرى التحقيق بشأنها. وأشار أيضا إلى شبهات أخرى جرى التحري بشأنها، لكن لم تظهر أدلة تستدعي إجراء تحقيق بشأنها.

وقال البيان: "طبيعة التحقيق تمنعنا في هذه المرحلة من الإدلاء بتفاصيل التحقيق الجاري، لكننا سننظر في الكشف عن مزيد من المعلومات من آن لآخر، وفقا للتطورات".

وقالت هاآرتس وصحف أخرى إن التحقيق مرتبط بهدايا قيمتها "مئات الآلاف من الشيقل" منحت لنتنياهو من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب.وفي حال إدانة نتنياهو في شبهات الفساد فإنه يتعين عليه الاستقالة من منصبه وهو ما يفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة.