موسكو تستضيف اجتماعا للمصالحة بين فتح وحماس منتصف الشهر الجاري

تعتزم العاصمة الروسية موسكو استضافة اجتماعا لممثلين عن حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، في 15 جانفي الجاري .

وأوضحت وكالة "تاس" الروسية، أمس الإثنين، أن "الاجتماع يأتي في إطار مساعي تحقيق المصالحة بين أكبر حركتين على الساحة الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع مؤتمر باريس الدولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وفي جوان الماضي، قال المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، إن الانقسام بين الفلسطينيين "عامل سلبي آخر يعرقل التقدم نحو السلام".

وأكد بوغدانوف أن بلاده تعمل على تحقيق المصالحة، "حتى يتمكن الفلسطينيون من إجراء مباحثات عبر وفد موحد"، الأمر الذي وصفه بـ"المهمة ذات الأولوية".

وكانت فرنسا اقترحت مطلع العام الماضي، عقد مؤتمر دولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بمشاركة 70 دولة، وحددت، لاحقاً، منتصف ديسمبر الماضي موعدا له، قبل أن تؤجل الموعد إلى منتصف جانفي الجاري.