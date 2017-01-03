منفذ اعتداء اسطنبول لا يزال طليقا والشرطة تنشر صوره

نشرت الشرطة التركية، أمس الإثنين، فيديو سيلفي صوره أحد الأشخاص الذي يعتقد أنه منفذ الهجوم الذي استهدف الملهى الليلي، وهو يتجول في محيط ميدان تقسيم وسط اسطنبول.

وبعد مرور يومين على الهجوم إلا أن الاجهزة الامنية التركية لم تتمكن من إلقاء القبض على الإرهابي الذي تم تحديد شخصيته من خلال كاميرات المراقبة.

وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، أن سلطات بلاده قريبة من تحديد هوية منفذ الهجوم، موضحا أن المحققين عثروا في موقع المجزرة على آثار بصمات الإرهابي، فضلا عن التعرف على ملامحه. كما تمكنت الفرق التابعة لشعبة مكافحة الإرهاب التركية، من الحصول على الصورة الأوضح للإرهابي، عبر كاميرات المراقبة التابعة للأمن، ومن تحديد أوصاف الإرهابي ورؤية وجهه وملامحه بوضوح.

ونقلت وكالة "اسوشيتد برس" أن عمليات البحث قد انتهت ولم يتم إلقاء القبض على المجرم، غير أن قوات الأمن اعتقلت 8 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالحادثة.

وترجح السلطات التركية أن هذا الاعتداء نفذته نفس الخلية المنتمية إلى التنظيم الإرهابي "داعش" التي تقف وراء هجوم مطار أتاتورك في 28 جوان الماضي والذي أودى بأرواح 43 شخصا.