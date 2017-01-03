إصابة 19 شخصا بعد نشوب حريق بـ 100 منزل في الشيلي

أصيب 19 شخصا، جراء احتراق 100 منزل على الأقل، عندما اندلعت النيران في مدينة فالباراسيو الساحلية في تشيلي.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء، عن وزير الداخلية قوله، إنه تم إجلاء نحو 400 شخص عن منازلهم فيما تصاعد الدخان الكثيف عاليا في الهواء. وأضاف الوزير، أن التيار الكهربائي قطع - في بادئ الأمر- عن نحو 47 الف مشترك في المنطقة، ثم أعيد إليهم بعد ذلك فيما عدا 350 مشتركا. وتسبب الجفاف وسط الشيلي في اندلاع عدد قياسي في حرائق الغابات بالمنطقة خلال العام الماضي، مما أدى إلى اضطراب هائل في الصناعات المرتبطة بالغابات ونقل إجباري لمواطنين إلى مناطق قريبة من العاصمة سانتياغو خلال الأسابيع الأخيرة.