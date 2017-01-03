مقتل 3 جنود في هجوم إرهابي بجنوب شرق النيجر

لقي 3 جنود حتفهم وأصيب 7 آخرين بجروح، في هجوم إرهابي شنه عناصر من بوكو حرام على مواقع لجيش النيجر في جنوب شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم وزير دفاع النيجر، مصطفى ليدرو، اليوم الثلاثاء، بأن "الحصيلة غير النهائية للهجوم هي 3 قتلى و7 جرحى في صفوف قوات الدفاع والأمن و15 قتيلا في صفوف الجماعة ". وأوضح البيان أن جيش النيجر، اعتقل مسلحا من بوكو حرام، مشيرا إلى أن "عمليات تمشيط تجري لملاحقة الإرهابيين الفارين". ويأتي هذا الهجوم بعد قيام نحو 30 مسلحا نيجيريا من جماعة "بوكو حرام" بتسليم أنفسهم الثلاثاء الماضي. واستهدف هجوم بوكو حرام، يوم السبت المنصرم، موقعا للجيش في باروا الواقعة في منطقة ديفا بمحاذاة بحيرة تشاد، وهي منطقة مستنقعات بين النيجر وتشاد ونيجيريا.