كوبا تكرم فيدل كاسترو وسط احتفالات ضخمة بعيد الثورة الثامن والخمسين

شارك آلاف الكوبيين في مسيرة عسكرية ومدنية أمس الاثنين، تحية لزعيمهم الراحل فيدل كاسترو في ساحة الثورة بهافانا في احتفالات ضخمة بعيد الثورة الثامن والخمسين .

ويمثل يوم 2 جانفي الذكرى الـ 60 لإنزال اليخت غرانما الذي يعد بداية ثورة عسكرية للإطاحة بحكومة فولغينسيو باتيستا. وكان من المقرر في الأصل إقامة المسيرة في 2 ديسمبر الذي يوافق عيد القوات المسلحة الثورية الكوبية ولكن تم تأجيلها بسبب وفاة فيدل كاسترو يوم 25 نوفمبر. وفي خطاب رئيسي شدد جنيفر بيلو رئيس رابطة الشبيبة الشيوعية على أهمية هذا الحدث وأكد على إلتزام الأجيال الشابة في الجزيرة بالسير على خطى أفكار فيدل وأعماله . وهتف المشاركون وهم يسيرون نحو المنصة "أنا فيدل أنا فيدل. يحيا فيدل". وتم تزيين الميدان بالأعلام وصور الراحل فيما أنشدت الجماهير أغنية "السير مع فيدل" التي كتبها المؤلف الموسيقي الكوبي راؤول توريس تكريما للرجل الذي حكم الأمة الواقعة في منطقة الكاريبي لمدة 48 عاما. وكان الزعيم الكوبي فيدال كاسترو قد تسلم مقاليد الحكم في بلاده منذ العام 1959 عقب الإطاحة بحكومة فولغينسيو باتيستا بثورة عسكرية، قبل أن يسلم السلطة لشقيقه راوول في 2006 بعد مرضه، ليصبح راؤول رئيسا بصورة رسمية بعد عامين من ذلك.