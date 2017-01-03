القضاء على 18 داعشيا بشمال سوريا

قال الجيش التركي، إن الجيش السوري الحر دخل في إشتباكات مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمدينة الباب بشمال سوريا، ضمن عملية درع الفرات، ما أسفر عن مقتل 18 إرهابيا وإصابة 37 أخرين.

وأوضحت قيادة الأركان التركية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المدفعية التركية قصفت، أمس الاثنين، 150 هدفا تابعا لداعش في المنطقة، ما أسفر عن تدمير العديد منها. وأضاف البيان، أن المقاتلات التركية بدورها قصفت 4 أهداف لداعش في مدينة الباب وبلدة بزاعة شمالي سوريا، ما أدى إلى تدميرها. وأشارت رئاسة الأركان، إلى أن الطائرات الروسية شنت غارات على قرية دير قاق التي تقع على بعد 8 كيلومترات جنوب غربي الباب، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر داعش.