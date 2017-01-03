أوباما يلقي خطاب الوداع من شيكاغو الأسبوع القادم

يلقي الرئيس الامريكي باراك اوباما، الاسبوع المقبل خطابه الوداعي في شيكاغو ثالث كبرى مدن الولايات المتحدة ومعقله السياسي حيث احتفل بوصوله الى البيت الأبيض منذ ثمانية أعوام.

وقال الرئيس أوباما في رسالة قصيرة ليلة الاثنين الى الثلاثاء "في العاشر جانفي سأعود إلى شيكاغو لأودعكم وأعبر لكم عن امتناني" في خطاب الوداع حسب تقليد يعود إلى حقبة اول رئيس اميركي جورج واشنطن. وقال الرئيس اوباما الذي من المتوقع وصوله الى واشنطن الاثنين بعد أسبوعين اجازة في هاواي أن خطابه سيكون بمثابة "فرصة لشكركم (...) والاحتفاء بالتغيير الى الافضل الذي حققتوه لهذا البلد خلال الاعوام الثمانية الماضية وطرح بعض الافكار حول مستقبلنا".

يذكر ان الرئيس الديمقراطي صاحب الـ 55 عاما سيسلم السلطة للجمهوري دونالد ترامب 70 عاما في 20 جانفي القادم. وكان الرئيس اوباما كتب في تغريدة من هاواي "أكبر شرف لي أن أكون رئيسا لكم. وكمواطن سأكون الى جانبكم". وسيلقي أوباما خطابه يوم الثلاثاء قرب مركز ماكورميك للمؤتمرات حيث تحدث أمام أنصاره عقب اعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2012.