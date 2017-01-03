تفاصيل جديدة حول هوية منفذ هجوم إسطنبول الإرهابي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن منفذ هجوم إسطنبول الدموي الذي وقع ليلة رأس السنة، قاتل بجانب تنظيم داعش في سوريا.

وكانت الشرطة التركية، قد نشرت فيديو "سلفي" للمشتبه به الرئيس في تنفيذ هجوم على الملهى الليلي بمدينة اسطنبول التركية، والذي خلف 39 قتيلا أغلبهم من الدول العربية وإصابة 69 آخرين بجروح. كما تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي صورة لجواز سفر المشتبه به، حيث يدعى "مشربوف ياخيه" وهو من جمهورية قيرغيزستان ويبلغ من العمر 28 عاما. وكان تنيظم داعش الإرهابي، قد اعلن مسؤوليته عن الهجوم، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم هو جندي من جنديها.