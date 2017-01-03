إصابة شرطيين بعد إطلاق للنار من طرف مسلح في سويسرا

قام رجل مساح بإطلاق النار على عناصر الشرطة في إقليم أبينتسيل-أوسيرودن شمال شرق سويسرا، حسب ما أعلنت عنه الشرطة السويسرية في بيان لها.

وجاء في بيان الشرطة أن الرجل أطلق النار على عناصر من الشرطة عندما كانوا يقومون بإجراءات التفتيش داخل منزله، الأمر الذي أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة.

وأضاف البيان أن الشرطيين المصابين تم نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، فيما فر المسلح من مكان الحادث، فيما شرعت السلطات ف البحث عنه.