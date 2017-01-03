تعيين مسلمة نائبا لرئيس الوزراء الروماني

أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الثلاثاء، تشكيل الحكومة الجديدة، وتعيين المسلمة "سيفيل شحادة" في منصب نائب رئيس الوزراء بجانب توليها حقيبة وزارة التنمية الإقليمية، وذلك بعد أن رفض تسميتها لرئاسة الحكومة.

وحال الرفض الرئاسي دون أن تصبح شحادة أول مسلمة تتولى منصب رئيس الوزراء في رومانيا، غير أنها بعد هذا التعيين تظل أول سيدة مسلمة تأتي نائبا لرئيس الوزراء.

وفي بيان له اليوم، أعلن الرئيس الروماني أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، بعد ما كلف بتشكيلها في وقت سابق "سورين جرينديانو" مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي "بي سي دي"، الفائز في الانتخابات العامة التي جرت في 11 ديسمبر الماضي.

وبعد إعلان يوهانيس أعضاء الحكومة، البالغ عددهم 26 وزيرًا، لا توجد أي عوائق أمام المصادقة عليها غدا الأربعاء من قبل البرلمان الروماني، الذي يشغل أغلب مقاعده نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الاتحاد الليبراليين والديمقراطيين، الذي نال أربع وزارات في الحكومة الائتلافية الجديدة.