بالفيديو .. انطلاق أول قطار شحن من الصين إلى بريطانيا

نقلت وكالة شينخوا الصينية، عن شركة السكك الحديدية، الثلاثاء، أن الصين أطلقت أول قطار شحن إلى لندن. وسيسافر القطار، بعد مغادرة محطة السكك الحديدية الغربية في ييوو بمقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين، والمعروفة بإنتاج السلع، لمدة حوالي 18 يوما، يقطع خلالها مسافة تزيد عن 12 ألف كيلومتر، قبل أن يصل إلى وجهته في بريطانيا. ويعتقد مراقبون أن خط سكك الحديد، بين أوروبا وآسيا، سيؤثر سلبا على ايرادات قناة السويس المصرية. ويوفر الخط الجديد، الوقت مقارنة بنقل البضائع عبر ممر قناة السويس الملاحي، بالاضافة إلى كلفته القليلة مقارنة بالنقل الجوي. وسيمر القطار، عبر كازاخستان، وروسيا، وبيلاروسيا، وبولندا، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، قبل وصوله إلى لندن، حاملا بضائع رئيسية، من بينها مستلزمات منزلية وملابس وأقمشة وحقائب. وتعد لندن، المدينة الـ15 في أوروبا، التي يتم إضافتها لخدمات قطارات الشحن، بين الصين وأوروبا. وذكرت، شركة السكك الحديدية الصينية، أن هذه الخدمة ستحسن العلاقات التجارية بين الصين وبريطانيا، وتعزز التواصل مع غرب أوروبا، بينما ستخدم بشكل أفضل مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي تتكون من شبكة بنية أساسية وتجارة تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا، على طول الطرق التجارية القديمة. وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن العلاقة مع الصين تتيح فرصة ذهبية لجلب استثمارات صينية، بمليارات الدولارات مع استعداد بريطانيا، للخروج من الاتحاد الأوروبي.