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تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في تركيا

  • 03/01/2017
  • الوكالات
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تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في تركيا تحميل الملف

وافق البرلمان التركي، مساء الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ في البلد لثلاثة أشهر إضافية، بدءاً من 19 جانفي الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وبذلك من المتوقع، أن يجرى الاستفتاء على النظام الرئاسي المنتظر، المتوقع في آخر أسبوع من مارس المقبل، سيجرى تحت قانون الطوارئ. وفرضت حالة الطوارئ في تركيا، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 جويلية من عام 2016. وتسوغ الحكومة التركية، تمديد الطوارئ بمواصلة التحقيقات المتصلة بالانقلاب الفاشل، الذي حملت مسؤوليته للداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة.

موضوع : تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في تركيا
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