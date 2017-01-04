تونس تتعاون مع إيطاليا لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

أكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب ان بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع إيطاليا لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بعد نحو أسبوعين من مقتل منفذ هجوم برلين في مدينة ميلانو الإيطالية، مشيرا إلى أن "إيطاليا دولة مجاورة لتونس وتربطنا معها مواضيع مشتركة وعديدة من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب التي تعتبر أولوية".

ولفت الى أن "هناك تعاون استراتيجي كبير ومهم بين البلدين على مستوى تبادل المعلومات والدعم اللوجيستي المتمثل في المعدات والتجهيزات لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية"، مؤكدا انه "لا يمكن مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية محليا بل عبر التعاون الدولي لتحقيق النجاح والفاعلية".