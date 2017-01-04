كفاحي .. أشهر كتاب لهتلر يحقق أعلى المبيعات بألمانيا

زادت مبيعات "كفاحي" لأدولف هتلر منذ طرح نسخة خاصة من الكتاب الذي يعرض السيرة الذاتية للزعيم النازي الراحل وأطروحاته السياسية للبيع في ألمانيا قبل عام، بحسب ناشر .

وذكر الناشر أندرياس فيرشينج أن مبيعات "كفاحي" لأدولف هتلر زادت منذ طرح نسخة خاصة من الكتاب، الذي يعرض السيرة الذاتية للزعيم النازي الراحل وأطروحاته السياسية للبيع في ألمانيا قبل عام.

ويوجز الكتاب فكر هتلر الذي شكل أساس النازية، ويوضح كراهيته لليهود التي أدت إلى المحرقة.

وهذه أول طبعة جديدة للكتاب منذ الحرب العالمية الثانية، وصدرت الطبعة في جانفي 2016، بعد أن انقضت عام 2015 حقوق النشر الخاصة بالكتاب التي دامت 70 عاما. ويشمل أقساما توضيحية ونحو 3500 حاشية، وبيعت 85 ألف نسخة، في مفاجأة للناشرين.

وأبلغ الناشر، الذي يرأس الجهة الناشرة، وهي معهد التاريخ المعاصر، لوكالة الأنباء الألمانية (دي.بي.إيه): "أرقام المبيعات فاجأتنا.. لم يكن لأحد أن يتوقع كل هذا".