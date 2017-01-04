هروب أكثر من 130 نزيلا إثر اقتحام مسلحين أحد السجون جنوبي الفلبين

اقتحم مسلحون يعتقد أن لهم صلة بجماعة إسلامية متمردة، أحد السجون في كوتاباتو جنوبي الفلبين، صباح اليوم الأربعاء، وأطلقوا سراح نحو 132 نزيلا، حسبما أعلن مسؤولون.

وصرح المراقب بيتر بونجان آمر سجن أماس في منطقة كيداباوان، بأن المسلحين قاموا تحت قيادة قائد يدعى ديربي بفتح النار على رجاله الذين كانوا يحرسون المنشأة في حوالي الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي ما أسفر عن مقتل أحد رجاله وإصابة آخر. وأكد بونجات أن 132 من نزلائهم ال1511 تمكنوا من الهروب.

وذكر "لقد تم التخطيط للأمر جيدا. وهناك عملية تمشيط جارية حاليا. وبدأنا عملية مطاردة". وأضاف بونجات أن القائد ديربي تابع لجبهة تحرير مورو الإسلامية. جدير بالذكر أنه في أغسطس من العام الماضي تمكن أيضا ثلاثة نزلاء يواجهون اتهامات بحيازة متفجرات ومخدرات من الهروب من نفس السجن. وفي عام 2009 هرب أيضا ثلاثة مجرمين بارزين متهمين بالضلوع في تفجير أحد المراكز التجارية من السجن في أماس. وفي الـ3 من فيفري عام 2007 هاجمت جماعة مسلحة نفس السجن وتسبب ذلك في هروب 49 نزيلا معظمهم مجرمين .