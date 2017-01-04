موقع ويكيليكس يعد بمكافأة مقابل تسريب أي وثائق من إدارة أوباما

وعد موقع "ويكيليكس" الثلاثاء، بتقديم مكافأة لقاء تسريب أي معلومات من البيت الأبيض قبل انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما.

وأكد مؤسس الموقع جوليان أسانج أن روسيا ليست الجهة التي تقف خلف فضيحة الرسائل الإلكترونية المسربة من فريق حملة هيلارى كلينتون.

ونشر الموقع المتخصص في تسريب وثائق سرية عبر تويتر بيان إلى مديري الأنظمة المعلوماتية: لا تدعوا البيت الأبيض يدمر مجددا تاريخ الولايات المتحدة! انسخوا الوثائق الآن وأرسلوها إلى ويكيليكس حين تشاؤون!".

وأكد الموقع "نقدم مكافأة قدرها 20 ألف دولار لقاء أي معلومات تسمح باعتقال أو فضح أي عنصر في إدارة أوباما ".

ورفض مجددا الكشف عن المصدر الذي نقل لموقعه الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني لجون بوديستا، مدير حملة المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، ومن بينها نصوص ثلاثة خطابات ألقتها وزيرة الخارجية السابقة مقابل مبلغ مالي تقاضته من مصرف غولدمان ساكس. واتهمت كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف خلف التسريبات، كما اتهمت ويكيليكس بمساعدة خصمها الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز عليها في الانتخابات. كما اتهمت واشنطن موسكو بالوقوف وراء القرصنة المعلوماتية ضد الحزب الديموقراطى مؤكدة ان الهدف منها كان التدخل فى العملية الانتخابية الاميركية.

غير أن أسانج الذي ينتقد بشدة هيلاري كلينتون أكد أن "المصدر ليس الحكومة الروسية". وقال أنه "من المستحيل القول" ما إذا كان الكشف عن هذه الرسائل الإلكترونية ساهم في فوز رجل الاعمال الجمهوري في انتخابات 8 نوفمبر.